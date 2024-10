Saint-Lô. Près d'un an après une série de vols, un jeune homme arrêté

Des vols en série ont été résolus à Saint-Lô. Ces vols à la roulotte - dans des véhicules - ont été commis entre septembre 2023 et janvier 2024. Des objets multimédias, de l'argent, des documents, des cartes bleues, réutilisées ensuite pour des achats, ont été volés. Selon l'enquête de la police, le préjudice serait d'environ 1 000€, sans compter les dégâts sur les véhicules. Mercredi 16 octobre, un jeune homme, déjà connu défavorablement de la police a été interpellé et placé en garde à vue. En tout, 19 faits ont été retenus contre lui, dont un cambriolage et un incendie de scooter.

"L'auteur, mineur au moment des faits, est convoqué devant le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de déclaration de culpabilité et de jugement selon la procédure de mise à l'épreuve éducative", conclut la police.