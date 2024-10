Calvados. Un homme ayant chuté de 7m en faisant des travaux d'élagage en urgence absolue

Terrible accident ce jeudi 17 octobre à Blonville-sur-Mer, sur la Côte fleurie. Un homme âgé de 33 ans a fait une chute d'environ 7 mètres de haut en début d'après-midi. Il réalisait des travaux d'élagage.

Grièvement blessé, il a été pris en charge par les secours. La décision a été prise d'évacuer la victime de toute urgence en direction du CHU de Caen via les airs. L'hélicoptère Dragon 76 a alors été mobilisé afin de procéder au transport le plus rapidement possible.

• A lire aussi. Bocage virois. Enseveli dans une tranchée, un technicien en urgence absolue héliporté au CHU