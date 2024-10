SNCF. Pas de trains entre Cherbourg et Caen du 30 octobre au 3 novembre

Chantier exceptionnel près de Caen. La communauté urbaine Caen la Mer poursuit son aménagement du boulevard des Pépinières, près du périphérique ouest. Dans ce contexte, la SNCF va réaliser des travaux pour construire un ouvrage qui permettra aux voitures de passer en dessous de la voie ferroviaire. Mais pour cela, Vincent Palix, directeur territorial SNCF Réseau Normandie a "besoin de 96 heures".

Un impact obligatoire sur les usagers

Aucun train ne circulera donc entre Cherbourg et Caen du mercredi 30 octobre au soir, jusqu'au dimanche 3 novembre au soir également. Un chantier qui ne pouvait être effectué en semaine, pour impacter le moins possible les voyageurs du quotidien. "Nous ne pouvions pas le faire non plus au début de l'été avec le 80e D-Day, ni pendant les JO. Nous voulions aussi éviter les beaux week-ends de mai", justifie le directeur. Des solutions de repli, via les bus Nomad, sont déjà proposées aux voyageurs durant la période concernée.

Plusieurs phases en 96h

"C'est un ouvrage hors-norme, qui pèse plus de 1 600 tonnes de béton, s'exclame Vincent Palix. Maintenant qu'il est fini, nous allons faire une percée dans le talus déjà existant, pousser le pont, le positionner au millimètre près pour l'aligner avec la voie, reconstituer le talus, reposer les voies ferrées, et faire les tests de sécurité, tout ça en 96h." Un chantier rare dans la région puisque "nous n'avons pas connu ça depuis dix ans".