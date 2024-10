Fécamp. Ils percutent des feux tricolores puis veulent mettre le feu à leur voiture

Les deux hommes, âgés de 35 et 41 ans, ont été placés en garde à vue à Fécamp pour dégâts sur le domaine public et tentative de destruction par incendie, mardi 15 octobre dans la soirée. C'est la victime d'un accident matériel, rue Leborgne, qui a donné l'alerte, précise une source policière. A l'arrivée des agents sur le lieu de l'accident, les deux chauffards avaient pris la fuite. Deux feux tricolores ont été percutés et se trouvent au sol. Les suspects sont finalement retrouvés, rue d'Anjou, leur voiture accidentée à l'avant.

L'un d'eux est en train de s'affairer pour tenter de mettre le feu à la voiture au niveau du réservoir avec du carton et du papier toilette. C'est à ce moment-là que les deux hommes, en état d'ivresse, sont interpellés.