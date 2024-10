Musique. Ed Sheeran engrange un nouveau milliard !

Ed Sheeran est l'un des plus grands chanteurs de ces dernières années, et c'est ainsi qu'il parvient à franchir le palier du milliard d'écoutes sur Spotify avec un douzième titre issu de sa playlist !

C'est son tout premier single, The A Team, sorti en 2011, qui rejoint la belle liste : Shape of You, Perfect, Photograph, Thinking out Loud, I Don't Care (avec Justin Bieber), Bad Habits, Shivers, Beautiful People (avec Khalid), Castle on the Hill, Galway Girl et Happier.

Pour retrouver ses plus grands titres, ne manquez pas son album best-of sorti en septembre 2024.