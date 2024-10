Jeu. Gagnez 2 places pour la comédie musicale à succès JE VAIS T'AIMER samedi 19 Octobre 2024

La comédie musicale Je vais t'aimer, inspirée des chansons de Michel Sardou, rencontre un immense succès depuis son lancement en octobre 2021 à Lille. Décrite comme un Mamma Mia à la française, elle raconte les histoires d'amour et d'amitié de six jeunes Français, au rythme des plus grands titres du chanteur comme Les lacs du Connemara ou Être une femme. Mis en scène par le québécois Serge Denoncourt, le spectacle offre une expérience visuelle et sonore exceptionnelle avec plus de 180 costumes et une scénographie soignée. À travers un voyage temporel, de la France à New York, le public est transporté sur quatre décennies de chansons iconiques.

Date : Samedi 19 Octobre 2024 à 20h

Lieu : Zénith de Caen

Tendance Ouest vous offre vos 2 places dès maintenant ! Pour jouer, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort aura lieu le jeudi 17 octobre. Cinq gagnants seront tirés au sort.

Alors tentez votre chance...