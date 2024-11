Jeu. Gagnez 2 places pour la comédie musicale JE VAIS T'AIMER au Zénith de Rouen

La Comédie Musicale “Je vais t’aimer” : Un Hommage à Michel Sardou

Date : samedi 23 novembre 2024 · 20h00

samedi 23 novembre 2024 · 20h00 Lieu : Zénith de Rouen

Je vais t’aimer, la comédie musicale inspirée des plus grands succès de Michel Sardou, entame une troisième tournée à travers la France après un succès éclatant depuis 2021. Considéré comme un "Mamma Mia à la française", ce spectacle, dirigé par le célèbre metteur en scène Serge Denoncourt, nous fait voyager à travers les époques et les lieux, du Havre à New York, avec des performances marquantes, des costumes éblouissants et une scénographie soignée.

Acclamée par le public et la critique, la production transporte les spectateurs dans une aventure musicale émotive où l’on retrouve plus de 25 chansons de Sardou, revisitées avec passion. Michel Sardou lui-même a déclaré que ce spectacle l'avait inspiré à remonter sur scène. Une soirée unique et inoubliable pour tous les fans de l’artiste !

