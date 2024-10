Musique. La comédie musicale "Je vais t'aimer" passe par le Zénith de Caen et par le Zénith de Rouen avant cette fin d'année

Créée en 2021, la comédie musicale Je vais t'aimer est inspirée des plus grands succès de Michel Sardou. Cette aventure scénique vous plonge dans une France des années 1970, à travers l'histoire de jeunes Français qui rêvent de conquérir le rêve américain. Entre espoir, amour, et passion, les chansons iconiques de Sardou prennent une dimension nouvelle, résonnant avec toute la puissance émotionnelle que l'on connaît à ses textes.

Sous la direction du metteur en scène Serge Denoncourt, le spectacle allie décors spectaculaires et chorégraphies entraînantes pour vivre une expérience inoubliable avec les classiques tels que Les Lacs du Connemara, La Maladie d'amour et Etre une femme.

Le spectacle rencontre un succès phénoménal depuis son lancement et continue de parcourir la France. En Normandie, vous pourrez le découvrir dans deux Zéniths de la région : au Zénith de Caen samedi 19 octobre et au Zénith de Rouen les 23 et 24 novembre 2024.

Boris Barbé, auteur, compositeur, interprète, chanteur et acteur, incarne Léo. Autodidacte à la guitare depuis l'âge de 12 ans, il se fait connaître en 2015 en remportant le 1er prix de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) au Côte-d'Or Festival Song. Après la sortie de son EP Nouveau Jeu et de son album Les images, il se produit sur scène plus de 200 fois, assurant les premières parties d'artistes tels que Pascal Obispo et Claudio Capeo. En 2023, il chante à L'Opéra Saint-Tropez avant de reprendre Je vais t'aimer pour sa troisième saison au Casino de Paris en janvier 2024. Il s'est confié au micro de Tendance Ouest :