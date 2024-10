Commerce. Pour les gourmands : deux chocolateries Monbana ouvrent dans la Manche

Avis aux amateurs : les possibilités d'acheter du chocolat vient de s'étoffer dans la Manche. Qu'on l'aime au lait, noir, 80% ou praliné, deux nouvelles boutiques Monbana ouvrent dans le département. La première est située à Coutances et la seconde à Agneaux.

La Manche a la fève

La chocolaterie de Coutances est tenue par Eric Bouvet, qui a aussi deux autres pas-de-porte de la même enseigne à Avranches et Mayenne. La boutique est en centre-ville et s'étend sur 60m2. Elle a commencé à accueillir ses premiers clients fin septembre. A Agneaux, 153m2 sont consacrés au chocolat. Nadège Suard et Pascal Lhomer sont à manœuvre. Ils sont commerçants depuis plus de 30 ans. Le magasin va ouvrir mi-octobre.

Les chocolats Monbana sont installés à Ernée en Mayenne et célèbrent cette année leur 90e anniversaire. 30 boutiques partout en France vendent les produits.