L'A150 a été entièrement fermée : en début d'après-midi, deux accidents ont provoqué un fort ralentissement de la circulation, à l'entrée de Rouen.

Le premier accident aurait impliqué deux ou trois voitures et fait 3 blessés légers. Le second malheureusement est beaucoup plus sérieux et s'est produit entre une voiture et un poids lourds. Ce second choc a fait un blessé grave. Vingt-cinq pompiers ont été dépêchés sur place. Une déviation a été aménagée au niveau de l'échangeur de Canteleu.