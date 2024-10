Saint-Lô. Les pirates à l'abordage de la foire

La foire de Saint-Lô est de retour, du jeudi 10 au dimanche 13 octobre au parc des expositions. Le thème cette année est : Trésors des Caraïbes. Il va emmener les visiteurs à la découverte des pirates, des flibustiers et des îles paradisiaques de cette partie du monde. Un sosie du célèbre Jack Sparrow va aussi déambuler dans les allées. Des restaurants vont proposer de la nourriture des Caraïbes comme des acras. Les adultes pourront déguster, avec modération, des rhums arrangés. Avec ce thème, l'objectif est d'attirer les familles.

Tout pour l'habitat

La foire est aussi l'occasion de repenser sa maison. A l'intérieur du parc des expositions, 3 000m2 sont réservés à l'habitat. L'extérieur est pour les voitures, caravane et autres camping-cars. En tout, 150 exposants sont présents. La foire de Saint-Lô attire. L'an dernier 24 568 visiteurs sont venus, un chiffre en hausse par rapport à 2022.

Pratique. Ouvert de 10h à 19h jeudi et vendredi, de 10h à 20h et jusqu'à 23h pour les restaurants samedi et dimanche.