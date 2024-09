Rouen. Aïda, chef-d'œuvre de Verdi pour ouvrir la saison de l'Opéra

Aïda de Verdi est à découvrir dans une version mise en scène par Philipp Himmelmann, un spécialiste de Verdi qui a déjà revisité Otello, Falstaff et Simon Boccanegra. "Le cœur de cet opéra c'est ce caractère féminin unique et extrême, explique Philippe Himelmann. Aïda, qui tombe amoureuse de l'homme dont elle est prisonnière, décide de croire à l'amour quoi qu'il en coûte." Cette héroïne est d'une telle force morale, qu'elle pourrait tout aussi bien être une femme d'aujourd'hui. Mise en lumière par un jeu subtil, c'est à travers ses yeux que l'on vit cette passion sans concession servie par la puissance de la musique. Si puissante qu'elle résonne avec la violence des sentiments exacerbés. "Cet opéra se distingue par sa force théâtrale et par la façon exceptionnelle dont la psychologie des personnages est travaillée. Aïda n'est pas seulement une œuvre de répertoire, c'est de l'art vivant qu'il faut connecter au monde contemporain".

Du 27 septembre au 5 octobre. Théâtre des arts à Rouen. 5 à 85€. operaderouen.fr