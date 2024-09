Un accident dans l'Orne ce samedi 28 septembre s'est produit au niveau de la commune Les-Iles-O de Flers vers 7h20. Selon les pompiers, un véhicule a percuté un arbre, et une personne légèrement blessée a été transportée vers le centre hospitalier de Flers. Au total, six sapeurs-pompiers sont intervenus et la police s'est rendue sur place.

L'intervention a pris fin vers 8h40.