Orne. Du street-art sur les murs de la ville : un festival guadeloupéen à La Ferté-Macé !

"Les murs de La Ferté-Macé ont besoin d'un peu de couleurs", lance Blandine Busson, co-présidente du centre culturel et artistique ArtBeauRéSens (ABRS). Bonne nouvelle, trois artistes sont en résidence en ce lieu jusqu'au samedi 12 octobre dans le cadre du festival guadeloupéen de street-art. Pour sa 12e édition, l'événement se délocalise pour la première fois en France métropolitaine, à La Ferté-Macé. Une nouveauté rendue possible grâce à Blandine Busson qui est liée d'amitié avec l'organisatrice du festival, Martine Fazer.

Un échange avec les habitants

Depuis sa création en 2009, le festival donne la part belle aux rencontres et favorise les échanges entre le public et les professionnels de la scène urbaine, qui s'expriment sur les murs des villes. Les trois artistes, en résidence ouverte depuis le 2 octobre au centre ABRS, travaillent des œuvres sur toile pour commencer. "Ils vont s'inspirer, ils vont aller se promener et on peut les rencontrer. On espère que chacun aura une petite histoire délicieuse à leur raconter pour nourrir leur créativité", sourit Blandine Busson. Jusqu'au 4 octobre, les portes du centre culturel sont grandes ouvertes pour rencontrer les artistes et participer aux actions éducatives pour découvrir et comprendre le street-art. Un court-métrage tourne aussi en boucle sur les débuts de ce festival il y a 12 ans en Guadeloupe.

Karey est l'un des artistes guadeloupéens en résidence à La Ferté-Macé jusqu'au 12 octobre.

A partir du lundi 7 octobre, les artistes vont investir les murs de la commune. Chacun prendra possession du pan qui lui a été désigné pour réaliser une fresque et redonner des couleurs à la ville. Ils travailleront tous ensemble sur un grand mur commun en fin de séjour. Pour faire la liaison entre les deux semaines, un marché des saveurs et artisanats normands et guadeloupéens est organisé samedi 5 et dimanche 6 octobre. Ce sera l'occasion également d'inaugurer le nouveau marché couvert de La Ferté-Macé.

Un tremplin pour le centre culturel

Installé en centre-ville de La Ferté-Macé pendant la période de Covid-19, le centre ArtBeauRéSens commence à véritablement investir les lieux du 30 rue Hautevie. Il espère que ce festival sera le coup de projecteur nécessaire pour lancer le centre culturel.