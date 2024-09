Cherbourg. Le nouveau terminal croisière inauguré pour offrir une véritable expérience aux visiteurs

Mardi 17 septembre, le nouveau terminal croisière de Cherbourg a été inauguré en présence de David Margueritte, président de l'agglomération du Cotentin, et de Julien Bougon, directeur adjoint de l'office de tourisme.

Un terminal unique en France et dans le monde

Placé contre le quai de France, le nouveau terminal de Cherbourg est "unique en France et dans le monde", selon David Margueritte. En effet, Cherbourg est la seule ville qui accueille ses visiteurs dans un musée. "En descendant du bateau, les visiteurs débarquent dans la salle des bagages de la Cité de la Mer, ils sont directement immergés dans l'histoire de Cherbourg", remarque Julien Bougon. Avant d'être livrés à eux-mêmes dans le port de Cherbourg, les visiteurs passent devant un bureau de l'office de tourisme où une équipe peut les renseigner et leur proposer quelques produits locaux à l'achat. Cherbourg voulait offrir à ses visiteurs non un simple débarquement, mais une expérience à vivre "c'est ce qui fait revenir les croisiéristes", souligne encore le directeur adjoint.

Fidéliser les compagnies maritimes

En effet, un touriste content veut dire une compagnie maritime qui reviendra et qui fera fonctionner les commerces locaux. "Il faut savoir qu'un croisiériste dépense en moyenne 80€ par jour dans les ports d'escale", souligne Julien Bougon. En 2023, 110 000 croisiéristes ont fait escale à Cherbourg. Pour faire grandir encore ce chiffre et fidéliser les compagnies maritimes, la Ville avait lancé la rénovation du terminal avec un coût total à hauteur de 120 000€. Cette année, 60 bateaux sont attendus pour un total de 120 000 voyageurs. "On en espère 140 000 pour 2025", affirme David Margueritte.