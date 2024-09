Ouistreham. La fréquentation en hausse sur la ligne Ouistreham-Portsmouth

Lors de l'exercice 2024, ce sont en tout pas loin de 2 millions de passagers qui ont navigué avec Brittany Ferries. Un chiffre en hausse de 6,5% par rapport à l'an passé, et ressenti sur la ligne entre Ouistreham et Portsmouth. Depuis novembre 2023, 700 000 personnes ont effectué une réservation pour traverser la Manche, ce qui fait de cette ligne la plus fréquentée de la compagnie, avec trois départs quotidiens.

L'augmentation est donc de 9,3% par rapport à l'an passé. L'année 2023 avait été également positive, avec une hausse qui était alors encore plus conséquente. En avril, un nouveau navire, le Guillaume de Normandie, est censé rejoindre la flotte. Ce bateau hybride fonctionne à l'électrique et au GNL, le gaz naturel liquéfié.