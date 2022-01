Le Havre. Le Brexit testé dans le port

C'est la troisième "Marche à blanc" réalisée par la Brittany Ferries, après Roscoff et Ouistreham. La compagnie maritime, avec la douane et le port du Havre, a voulu tester un débarquement de ferry comme si le Brexit était effectif. Cette simulation a eu lieu jeudi 10 octobre 2019, avec l'arrivée du Southampton Le Havre de 8h30, avec à l'intérieur 39 poids lourds.

Pour ne pas rallonger le temps d'escale après le Brexit, les procédures mises en place respectent trois grands principes :

anticiper, en déclarant les marchandises avant l'embarquement ;

identifier, au moment de l'embarquement, en vérifiant que la bonne marchandise est dans le bon camion ;

automatiser, en faisant communiquer les systèmes informatiques entre eux.

À gauche, la file verte pour les marchandises validées et à droite, la file orange pour les contrôles. - Gilles Anthoine

Les transporteurs déclarent donc leur cargaison à l'embarquement, via un logiciel. Dans le ferry, la marchandise est validée ou pas par le service des douanes. Au débarquement, les camions avec les cargaisons validées peuvent partir immédiatement. Les autres sont aiguillés vers des zones de contrôles. Ces contrôles (côté français) seront effectués dès le premier jour du Brexit (certainement après le 31 octobre 2019).

600 douaniers recrutés

Pour appréhender au mieux le Brexit, le port du Havre a investi 1,5 million d'euros pour aménager le terminal transmanche. La Brittany Ferries a doublé ses escales les lundis, jeudis et samedis pour absorber plus de trafic. Enfin, la douane a recruté 600 personnes de plus sur l'ensemble de la France, dont 13 sur Le Havre, et devrait en embaucher 100 de plus en 2020.

À l'approche du Brexit, 13 douaniers supplémentaires ont été embauchés au Havre. - Gilles Anthoine

Si les autorités françaises semblent prêtes, il reste quelques interrogations comme le traitement des marchandises sensibles. Pour la circulation des passagers, le permis de conduire Britannique restera valable sur le territoire européen, mais d'autres interrogations subsistent, comme les animaux de compagnie. Un passeport pour les animaux sera certainement nécessaire. Des questions qui, pour la plupart, ne trouveront pas de réponse avant le 31 octobre 2019.

