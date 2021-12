Le-Havre. Le port du Havre se prépare au Brexit

Brexit or not Brexit ? Peu importe la réponse, les ports français se préparent à toute éventualité et notamment à un Brexit dur dès le 30 mars 2019. Le Brexit dur est synonyme du rétablissement de la frontière entre la France et la Grande-Bretagne.

Au Havre (Seine-Maritime), le grand port maritime du Havre (GPMH) se prépare depuis début mars 2019. Des travaux sont en cours sur le terminal Grande-Bretagne, le terminal ferry. Depuis la cité Océane, c'est la Brittany Ferries qui assure les liaisons maritimes vers Portsmouth. Il y a actuellement une rotation jour mais à partir du 30 mars 2019 ces rotations seront doublées les lundis, jeudis et samedis (pour une durée minimale de six semaines). On attend du coup une augmentation du trafic d'environ 30 à 40 %.

Fluidifier le trafic

Le port du Havre s'est donc lancé dans des travaux pour fluidifier le trafic et pour permettre les contrôles douaniers. Cinq abris supplémentaires vont être construits pour accueillir la douane. Le plan de circulation pour quitter le terminal va être modifié, notamment pour les poids lourds qui seront redirigés directement vers la zone portuaire et non plus vers le centre ville comme actuellement. Pour libérer de la place en entrée de site, le parking des personnels a été déplacé, plus près du terminal.

Le GPMH se dit prêt.

Écoutez Baptiste Maurand, le directeur général adjoint du port :

Baptiste Maurand, le directeur général adjoint du port Impossible de lire le son.

Écoutez Gildas Reul, le responsable sécurité du port :

Gildas Reul, le responsable sécurité du port Impossible de lire le son.

Baptiste Maurand, directeur général adjoint du port du Havre, présente les travaux d'aménagement du terminal ferry en vue du Brexit. - Gilles Anthoine

Dix employés supplémentaires

À partir du 30 mars 2019, la Brittany Ferries va augmenter ses rotations depuis Le Havre, à la demande des autorités britanniques, pour décharger les ports du nord de la France qui pour l'heure absorbe la quasi-totalité du trafic poids lourds entre nos deux pays. 30 000 camions en moyenne empruntent la liaison Le Havre Portsmouth tous les ans. Ce chiffre devrait donc augmenter de 30 à 40 %. Pour faire face à cette augmentation, la Brittany Ferries a procédé à des embauches : dix postes supplémentaires sur le terminal havrais qui compte dix-neuf employés.

Les travaux d'aménagement du terminal Grande-Bretagne vont coûter 1,5 million d'euros au GPMH.

A LIRE AUSSI.

Malgré le Brexit, un été "encourageant" pour Brittany Ferries

Normandie : Brittany Ferries renforce ses rotations avec le Royaume-Uni

La Brittany Ferries mise sur "Le Honfleur" pour son Caen-Portsmouth

Région Normandie : trains, lycées, Brexit, les dossiers chauds de 2019

Caen-Portsmouth : un nouveau géant des mers pour assurer la liaison dès 2019