Malgré le Brexit, un été "encourageant" pour Brittany Ferries

C'est une saison "encourageante" affirme la Brittany Ferries à l'issue du 3e trimestre 2018, celui de la saison estivale. Entre juillet et septembre, la compagnie maritime bretonne enregistre une hausse de 2 % de la fréquentation sur l'ensemble de ses lignes, par rapport à l'été 2017.

Dans le détail, c'est la liaison Caen/Portsmouth qui est la plus fréquentée, elle représente 30 % des passagers et enregistre une hausse de 2 %. Dans le même temps, la ligne Cherbourg/Portsmouth est pénalisée (-9 %) par une saison plus courte du Normandie Express (navire rapide). L'autre ligne cherbourgeoise, en direction de Poole, voit sa fréquentation augmenter de 7 %. Enfin, la liaison Le Havre/Portsmouth augmente légèrement (1 %). Le fret est en baisse de 5 %.

Menace sur le grand ouest

85 % des passagers sont des Britanniques. Si le Brexit ne s'est pas fait sentir cette année, Brittany Ferries constate cependant "une tendance inquiétante à la baisse pour les réservations de l'été 2019". Selon Christophe Mathieu, P-dg, "un mauvais accord Brexit, ou même peut-être pas d'accord du tout, pourrait avoir des conséquences négatives et significatives sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de Loire". Cet été, la moitié des passagers britanniques (49 %) avait pour destination l'une ces trois régions.

Outre le Brexit, 2019 sera aussi l'année de mise en service du Honfleur, le nouveau ferry au gaz naturel liquéfié (GNL) qui desservira la ligne Caen/Portsmouth.