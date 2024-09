Bourg-Achard. Feu de chambre, trois personnes hospitalisées

Les pompiers de l'Eure sont intervenus lundi 16 septembre, peu avant 4h30, pour un incendie dans un immeuble de trois étages, rue des Portes à Bourg-Achard. Le feu a pris dans une chambre d'un appartement situé au rez-de-chaussée. Les flammes ont été éteintes à l'aide d'une lance à incendie. Six personnes et un chien ont été évacués. Les occupants du logement sinistré, une femme de 76 ans et un homme de 51 ans, ont été transportés à l'hôpital de Pont-Audemer, blessés légèrement. Une voisine de 50 ans, incommodée par les fumées, a été orientée vers l'hôpital d'Elbeuf.