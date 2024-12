Seine-Maritime. L'événementiel dans les cinémas :"C'est le nerf de la guerre"

Créer l'événement au cinéma ? C'est ce que cherchent à faire les directeurs des salles rouennaises et de la métropole. "L'événementiel fait partie intégrante de nos salles de cinéma. Sur l'agglomération de Rouen, on gère l'Omnia et le cinéma d'Elbeuf", assure Yoann Durand, directeur du développement du groupe Noé Cinémas.

Ciné-goûter, ciné-petit-déjeuner et venue d'équipe de films

"Depuis plusieurs années, on met au cœur de notre développement l'événementiel", affirme Yoann Durand. "Il est fini le temps où l'on passait uniquement les films", ajoute-t-il. "Même si on le fait toujours, pour accueillir encore plus de spectateurs il faut créer l'événement autour du film, autour des sorties." Un phénomène que constatent également les directeurs des cinémas Pathé du Grand-Quevilly, des Docks 76 et de Kinepolis à Rouen. Au cinéma Grand Mercure d'Elbeuf par exemple, les équipes de Noé Cinémas proposent des ciné-goûters, ciné-petits-déjeuners et organisent des événements avec leurs partenaires : associations, commerçants, etc. Pour le professionnel, "l'événementiel, notamment après le Covid, ça a été aussi un moyen de refaire venir les gens dans les salles". Retranscriptions de spectacles, concerts, opéras, venues d'équipes de films, etc., les événements organisés par Noé Cinémas ne manquent pas.

"Des événements, on en propose toutes les semaines"

"Des événements, on en propose toutes les semaines", relate Hervé Aguillard, directeur de l'Omnia à Rouen. Ciné-débat, festival, venue d'équipe de films… il y a l'embarras du choix. Ce côté événementiel "est nécessaire pour fidéliser le public et surtout montrer le dynamisme d'une salle de cinéma. Il ne suffit pas de ne sortir que les films qui sont prévus en exclusivité". Il faut aussi "proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Quand on accueille un festival par exemple, ça crée de l'animation dans le hall, une émulation au niveau des spectateurs", détaille-t-il. Au cinéma Kinepolis de Rouen, installé au sein du centre commercial Saint-Sever, plusieurs concepts sont mis en place : Manga K, une séance autour des films d'animations japonais, Horror night, créant l'événement autour d'un film d'horreur avec des comédiens engagés pour faire peur aux spectateurs, ou encore Les matinées magiques pour les petits avec la venue de magiciens, clowns, etc.

"Aujourd'hui l'événementiel c'est le nerf de la guerre, car il faut proposer aux gens quelque chose de plus que ce qu'ils ont en restant dans leur canapé", explique Florian Gaspar, directeur du cinéma Kinepolis de Rouen. "On propose aussi des séances sans animation, mais avec un contenu fort comme Kaizen avec le Youtubeur Inoxtag." De son côté, Arnaud Delalondre, directeur des cinémas Pathé des Docks 76 et du Grand-Quevilly, tente aussi avec ses équipes "d'innover et de proposer de nouvelles choses". Selon lui, "le fait de reproposer des films qui ne sont pas passés depuis un certain temps permet à la jeune génération de découvrir les classiques". Et, d'un point de vue financier, ce type de séance est très positif, car il permet notamment de "booster le nombre d'entrées".

Fidéliser, attirer de plus en plus de spectateurs… Les directeurs des cinémas seinomarins sont unanimes pour dire que l'événementiel est un élément devenu incontournable pour eux aujourd'hui.