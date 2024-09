Cherbourg. Sécurité en ville : des tasers et des caméras-piétons pour les policiers municipaux

Début septembre, Cherbourg a fini 13e au classement annuel des villes les plus sûres de France. La Ville prend de nouvelles mesures pour la sécurité et la tranquillité de ses habitants, avec un point d'attention : la police municipale.

Des effectifs doublés en 6 ans

Lors d'une conférence donnée mardi 10 septembre à Cherbourg, Benoît Arrivé, le maire de la ville, et son adjoint Pierre-François Lejeune ont annoncé l'ouverture de deux nouveaux postes à la police municipale. "Ils étaient à peine 10 il y a 6 ans, aujourd'hui ils sont 20, et bientôt 22", a souligné l'adjoint au maire.

Nouveaux locaux pour les policiers

L'augmentation des effectifs permet aux policiers de se relayer pendant plus longtemps au service de la sécurité. "Les agents circuleront désormais jusqu'à 20h, contre 17h actuellement", précise Pierre-François Lejeune. Les policiers disposeront aussi de nouveaux locaux à La Glacerie : "Nous avons voulu centraliser le poste de police. Leur nouveau poste sera plus grand, neuf et stratégiquement choisi. De là, ils pourront intervenir plus rapidement sur toute l'agglomération de Cherbourg", confie encore l'élu. Dans quelques semaines, les agents recevront aussi de nouveaux équipements comme des tasers ou des caméras-piétons individuelles.

Des mesures complémentaires

Pour assister les forces de sécurité dans leurs actions de surveillance, surtout nocturnes, 6 nouvelles caméras reliées aux postes de police seront placées dans les lieux publics les plus fréquentés comme la place de Gaulle et la place Centrale. "Pour diminuer les risques liés à la vie nocturne, des actions de sensibilisation à la sécurité seront menées, notamment auprès des commerçants", a déclaré Benoît Arrivé, le maire de la ville.