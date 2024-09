Coutances. La Cantine des Patounes, une association pour animaux, fait parler d'elle sur M6 et C8

Fondée en janvier 2022, La Cantine des Patounes a pour mission de fournir chaque jour un repas aux chats et chiens de familles en difficulté pour seulement 2€ par mois. Grâce à cette initiative, l'association a déjà nourri plus de 520 animaux et effectué des stérilisations pour éviter les abandons. Son objectif est de soutenir les personnes précaires, pour qui l'animal est souvent un lien affectif essentiel.

Des reportages sur C8 et M6

L'association, unique en France, sera bientôt sous les projecteurs de C8, dans l'émission "Les Animaux de la 8". Le tournage du reportage aura lieu le 19 septembre 2024, mettant en lumière le travail des bénévoles.

M6 s'est également intéressée à La Cantine des Patounes. Le 10 juillet dernier, la chaîne a tourné un reportage qui sera diffusé dans une rubrique spéciale du JT, avec un format plus long, pour mettre en avant cette initiative solidaire.

Si les dates de diffusion ne sont pas encore connues, on a hâte de voir l'association dans la lumière des projecteurs. Avec la précarité croissante, elle va toucher encore plus de personnes grâce à cette nouvelle visibilité nationale, et peut-être donner des idées à certains pour ouvrir de nouvelles cantines solidaires.