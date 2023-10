Coutances. Aide alimentaire pour chiens et chats : La Cantine des Patounes organise un festival solidaire

L'association fournit des aliments pour chiens et chats aux propriétaires dans la nécessité, afin d'assurer le bien-être animal et d'éviter les abandons. La Cantine des Patounes, créée en janvier 2022, est maintenant reconnue à Coutances. Mais des besoins de plus en plus grands sont observés. Si en 2022 cinq tonnes d'aliments ont été distribuées, en 2023, l'association a déjà distribué quatorze tonnes de croquette et de pâté.

Immersion dans une distribution d'aide alimentaire pour animaux Impossible de lire le son.

La Cantine des Patounes vient en aide à 180 personnes, qui adhèrent à l'association. Pour trouver la nourriture, elle a un partenariat avec des marques d'aliments comme l'entreprise viroise Normandise Pet Food, les Barcelonais d'Affinity Pet Care, l'Américain Mars, les magasins E.Leclerc et Mange tes croquettes de Coutances. "C'est très important pour nous. 14 tonnes, tous seuls, on ne pourrait assurer", explique Isabelle Amiot, la vice-présidente de l'association.

L'aide alimentaire n'est pas le seul service proposé par La Cantine des Patounes. Elle propose la stérilisation gratuitement et peut aussi intervenir sur les urgences vitales. Les neuf bénévoles travaillent aussi pour augmenter les services avec, par exemple, un accès au vermifuge ou aux antipuces. L'association veut aussi se structurer en réseau pour permettre la création d'antennes ailleurs sur le territoire manchois, normand, voire national.

Un festival pour récolter des fonds

Pour récolter de l'argent, La Cantine des Patounes organise un festival rock, samedi 14 octobre à Coutances. Le Soli'Pat commence à 18h à la salle Marcel-Hélie. L'entrée coûte 12€, et la billetterie est en ligne. Cinq artistes seront présents : Ella Gunn, Bottle Juice, Meteor, Where is Kebab et DJ José mix pour terminer la soirée en dansant.

Pratique. Les permanences de l'association ont lieu le jeudi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Contact au 06 41 44 52 43 ou à lacantinedespatounes@gmail.com