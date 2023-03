Manche. Ella Gunn, l'artiste remarquée par les Black Eyed Peas, sort son premier album

Le vendredi 3 mars, Ella Gunn, originaire de Saint-Sauveur-Villages, sortira son premier album, intitulé "Home Sweet". "Home Sweet, c'est inspiré de l'adage Home Sweet Home, confie cette adepte de musique country. "J'ai choisi ce nom parce que je fais tout toute seule, à la maison."

Côté thèmes, Ella Gunn dévoilera une dizaine de titres évoquant des histoires d'amour, de famille, de confiance en soi. "J'essaie d'écrire des textes motivants", explique-t-elle. "Je veux transmettre le côté nature et simple que j'aime bien avoir dans ma vie de tous les jours."

Remarquée par les Black Eyed Peas

Le titre "Heads and Tails", sorti en octobre 2022, figurera dans cet album pop-rock. La jeune femme a d'ailleurs créé son propre label, Naia Records, pour distribuer son disque.

La trentenaire a raccroché le casque de livreuse pour se consacrer principalement à la musique : "Je me donne un an pour y aller à fond, je ne veux avoir aucun regret et mettre toutes les chances de mon côté", expliquait-elle à Tendance Ouest en novembre 2022.

Ella Gunn s'était fait remarquer par les Black Eyed Peas en 2021 pour sa reprise à la batterie de leur célèbre titre "Pump it".