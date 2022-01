Manche. Remarquée par les Black Eyed Peas, la chanteuse Ella Gunn veut "affirmer son style"

"Pour moi, la musique est une thérapie. À travers mes paroles, j'essaye de véhiculer un message simple : s'accepter tel qu'on est, être soi-même." Ella Hébert, 32 ans, vit paisiblement à Saint-Sauveur-Villages, près de Périers. Livreuse en colis service le matin, la chanteuse consacre le reste de ses journées à sa passion : la musique. Il y a trois ans, elle a emménagé dans une ferme où elle est entourée d'animaux. Un environnement paisible et idéal pour se ressourcer et trouver l'inspiration.

"Higher", un premier single plein d'énergie

En décembre 2020, elle publie son premier single et clip Higher pour lancer sa carrière solo, sous le nom de scène Ella Gunn. Et dans ce premier titre, le ton est donné : "Je veux donner envie aux gens de danser, qu'ils se sentent bien." Un morceau dynamique et entraînant qui reprend les codes de la country avec un soupçon de pop-rock. "Depuis le premier confinement, le monde de la musique vit au ralenti, sans concerts. C'est dans ce contexte que j'ai pu préparer, avec Samuel Lemosquet, mon morceau et la réalisation de mon clip, explique la Manchoise. Il a l'expérience studio pour pouvoir proposer un morceau avec les bons arrangements. Ce premier single, c'est un peu ma carte de visite musicale. Je suis vraiment contente, j'affirme mon style, j'annonce la couleur." Avec une mère britannique, Ella Hébert maîtrise parfaitement l'anglais, la langue dans laquelle elle chante.

Dans le passé, elle a déjà pu toucher de près le monde professionnel. Ancienne parolière du groupe Madkaps, Ella Hébert avait déjà fait une tournée dans le sud de la France et en Angleterre. "J'ai eu la chance de jouer au mythique Cavern Club à Liverpool, là où les Beatles ont fait leurs premiers concerts."

Remarquée par les Black Eyed Peas et The Distillers

En attendant la réouverture des salles de concert et la communion avec le public, Ella Gunn offre aux internautes, sur son compte Instagram, des reprises quasi-quotidiennes à la batterie. "C'est mon instrument principal. Avec ces vidéos, j'ai envie de montrer un autre aspect de mon univers, explique la musicienne. Mes covers [reprises] que je publie sur Internet, c'est aussi pour divertir les gens, surtout en cette période sans concerts." Puis mi-avril, elle a eu l'agréable surprise de voir l'une de ses vidéos republiée sur le compte Instagram d'un célèbre groupe américain : les Black Eyed Peas. Sur cette vidéo, Ella Gunn reprend le morceau Pump It !.

Début avril, le groupe The Distillers l'avait également repérée dans une reprise à la batterie d'un de leurs morceaux. "C'est une chance incroyable d'être repartagée par ces artistes ! Je ne m'y attendais pas du tout. Et tout ça m'a permis en plus d'avoir plus de visibilité." Depuis le partage de ces vidéos par les Black Eyed Peas et The Distillers, le nombre de vues de son premier clip, Higher, a bondi.

Ella Gunn est désormais en bonne posture pour se faire remarquer, après avoir fait le buzz sur Instagram. Et l'artiste manchoise a aussi d'autres atouts à faire valoir pour se démarquer : "Je fais surtout de la batterie, mais je travaille tous les instruments. Je joue de la guitare rythmique pour accompagner le chant, je peux jouer de la basse et le piano, je m'y mets un peu. Le fait d'être multi-instrumentiste, je pense que ça peut plaire", confie la chanteuse. "J'avais pris des cours de guitare pendant un an, mais sinon, j'ai appris tout le reste toute seule. C'est pour moi la meilleure façon de m'exprimer pleinement dans ma musique."

Malgré la fermeture des salles de concert, cette période permet à la musicienne de préparer ses nouvelles compositions, prévues pour l'été prochain. Des nouveaux morceaux qui viendront affirmer son style country-rock, un genre sentimental et émouvant, qui "apporte des textes avec des histoires sincères où on se livre aux autres".