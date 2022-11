Manche. Ella Gunn sort un nouveau titre et annonce son premier album

Pile ou face. Ou plutôt Heads and Tails. C'est le dernier titre de la chanteuse Ella Gunn, sorti jeudi 20 octobre.

Celle qui, au printemps 2021, s'était fait remarquer par le groupe iconique Black Eyed Peas sur Instagram après avoir fait une reprise à la batterie de Pump It, avance doucement mais sûrement dans sa carrière solo. Ce nouveau titre est accompagné d'un clip produit de A à Z par la Manchoise. Heads and Tails est disponible sur toutes les plateformes de streaming musical. Ella Gunn prépare aussi son premier album, qui devrait sortir en début d'année 2023. "Le titre Heads and Tails figurera sur l'album, assure la chanteuse. Il y aura en tout dix chansons."

Ella Gunn a aujourd'hui quitté son emploi de livreuse pour se consacrer pleinement à la musique : "Je me donne un an pour y aller à fond, je ne veux avoir aucun regret et mettre toutes les chances de mon côté."

La jeune femme a même créé son propre label, Naia Records, ce qui lui permettra de distribuer son disque.