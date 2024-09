Cherboug. Trois tunnels fermés, la circulation perturbée

Lundi 9 septembre, le Département de la Manche prévoit des travaux d'entretien pour trois tunnels de Cherbourg. De 9h30 à 11h30, le tunnel de l'avenue Jean-François Millet, près de la gare SNCF, sera entièrement fermé à la circulation. Dans l'après-midi, ce sera le tour des tunnels à l'entrée d'Equeurdreville. Celui situé rue de l'Abbaye sera bloqué entre 14h30 et 15h30, et celui sous la rue des Maçons (boulevard de la Saline) sera fermé entre 15h30 et 16h30.

De nouveaux travaux seront prévus les 21 octobre et 25 novembre, entraînant là encore la fermeture des tunnels. La circulation sera perturbée pendant les horaires de travaux, mais des déviations seront mises en place.