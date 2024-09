Tendance Ouest recrute un technicien polyvalent (H/F)

Missions :

• Assurer le support technique des équipements informatiques et réseaux de la station.

• Maintenir et dépanner les systèmes de diffusion, les consoles de mixage, et les équipements audio-vidéo.

• Gérer et administrer les serveurs, les réseaux locaux (LAN), et la sécurité informatique.

• Participer à la gestion des projets techniques, incluant l'amélioration des infrastructures informatiques et la mise en place de nouvelles technologies.

• Garantir une disponibilité optimale des systèmes en effectuant une surveillance proactive et en prenant des mesures correctives en cas de besoin.

Profil recherché :

• Formation : Bac+2 minimum en informatique, réseaux, télécommunications, ou un domaine technique équivalent.

• Expérience : une première expérience en tant que technicien informatique ou technicien réseaux, idéalement dans le domaine de la radio, des médias ou de l'audiovisuel.

• Compétences techniques : bonne connaissance des environnements Windows, Linux, des Flux AOIP et Audio sur IP, des protocoles DANTE, LIVEWIRE, de la configuration des interfaces type routeurs L1, L2, L3, des architectures réseaux en temps réel et des équipements de diffusion.

• Qualités requises : autonomie, réactivité, sens du service et capacité à travailler en équipe. Une bonne gestion du stress et des priorités est essentielle.

Type de contrat : CDI à temps plein

Lieu de travail : Saint-Lô / Manche – Normandie

Disponibilité : dès que possible

Pour postuler : envoyez votre CV et une lettre de motivation à recrutement@tendanceouest.com en précisant la référence Technicien Polyvalent Informatique et Réseaux.

Durée : CDI

Ville : 50000 SAINT-LÔ

Contact : recrutement@tendanceouest.com

Entreprise : Tendance Ouest

Fonction : Technicien polyvalent

Tendance Ouest est une radio régionale créée en 1982. Forte de ses 31 fréquences FM et DAB+ réparties sur les cinq départements normands et la Sarthe, elle est la 1ère radio indépendante de Normandie avec 572 800 auditeurs chaque semaine. Elle dispose de studios à Saint-Lô, Cherbourg, Alençon, Caen, Rouen et Le Havre.

Tendance Ouest réalise 2 journaux hebdomadaires (Caen et Rouen) et 2 journaux mensuels (Le Havre, Orne, Cotentin).

Tendance Ouest se déploie également sur le digital (site, application, réseaux sociaux, podcasts,…).