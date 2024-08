Fécamp. Des plongeuses apnéistes recherchées pour tourner dans un film

Dans le cadre du tournage du long-métrage Miss Mermaid réalisé par Marion Verlé et Pauline Brunner, la société de production Folivari recherche des plongeuses apnéistes pour jouer les doublures de la comédienne principale.

Deux profils recherchés

Une plongeuse apnéiste aux cheveux châtains

Cheveux mi-longs ou acceptant de se faire couper les cheveux ;

Assez petite (pas plus d'1m65) et très mince ;

A l'aise en apnée ;

A l'aise avec son corps (tournage en maillot de bain) ;

Disponible lundi 2 septembre entre 12h et 18h à Fécamp.

Une plongeuse apnéiste

Assez petite (pas plus d'1m65) et très mince ;

A l'aise en apnée, possédant sa propre combinaison et palmes ;

Disponible le 2 septembre, le 13 septembre et éventuellement le 4 octobre.

Si vous êtes intéressée, vous pouvez candidater rapidement à l'adresse mail missmermaid.figu@gmail.com. Il faut envoyer son nom et prénom, ses coordonnées (mail et téléphone), sa ville de résidence et deux photos récentes (un portrait et une photo en pied) sans filtre.

Un film documentaire

Miss Mermaid est un film documentaire. Il raconte l'histoire d'Alexia, à Fécamp. Une jeune femme de chambre, coquette et solitaire, qui tente d'échapper à son quotidien. Les jambes rassemblées dans une grande queue de sirène recouverte d'écailles, elle plonge dans la mer et s'évade. Un jour, elle décide de s'inscrire au concours de Miss Mermaid France.