Lemière, Pagnol : quel collège ferme-t-on à Caen ?

Selon les conclusions d’une étude de prévision démographique caennaise commandée par le Conseil général du Calvados, financeur des collèges, la ville compte trois collèges en trop. C’est sur ce quoi s’appuie notamment Jean-Léonce Dupont, président Nouveau centre du Département, pour confirmer la fermeture rapide de deux établissements. "Le Département n’a plus les moyens de faire face à de nombreuses dépenses qui croissent chaque année", justifie-t-il.

Un enjeu politique

Le collège Jacquard (Chemin Vert) fermera ses portes à la fin de l’année scolaire. Pour le second collège, les élus doivent trancher entre Lemière et Pagnol (tous deux dans le quartier de La Grâce de Dieu). La majorité de droite du Conseil général souhaite la fermeture du premier, qui ne répond plus aux normes de sécurité ni à l’espace désormais exigé (5 m2 par élève au lieu des 10 m2). Les parents et enseignants ne l’entendent pas ainsi. Ni les socialistes caennais. Que fait-on ?