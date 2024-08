Allocation de rentrée scolaire 2024. Forte baisse du nombre de bénéficiaires en Normandie, êtes-vous concerné ?

Cette baisse de 300 000 enfants bénéficiaires au niveau national met en lumière des enjeux importants pour de nombreuses familles normandes. Elle sera versée le 20 août prochain en France métropolitaine, et son montant a été revalorisé. Découvrez les critères d'attributions.

Chute du nombre de bénéficiaires

Entre 2020 et 2024, le nombre d'enfants bénéficiaires de l'ARS a chuté de 300 000, avec une diminution de 5,7% en trois ans. En 2023, seulement 4 914 927 enfants ont bénéficié de cette aide, et cette tendance semble s'accélérer, avec une baisse de 3,3% entre 2023 et 2024.

Le nombre de foyers bénéficiaires a également diminué de 7,2% sur la même période, passant à 2 821 110 familles en 2024. Cela représente 210 000 familles de moins bénéficiant de ce soutien financier pour la rentrée scolaire.

Revalorisation des montants pour 2024

Pour l'année 2024, la Caisse d'allocations familiales (CAF) a revalorisé les montants de l'ARS pour aider les familles à faire face à la hausse des prix. Les nouveaux montants sont les suivants :

• 416,40 euros pour un enfant de 6 à 10 ans (contre 398,09 euros en 2023)

• 439,38 euros pour un enfant de 11 à 14 ans (contre 420,06 euros)

• 454,60 euros pour un adolescent de 15 à 18 ans (contre 434,60 euros)

Cette augmentation de 4,6% vise à apporter un soutien financier supplémentaire dans un contexte économique difficile.

Conditions d'éligibilité

Cependant, l'ARS n'est pas accessible à toutes les familles. Les plafonds de ressources fixés par la CAF pour l'année 2024 sont :

• 27 141 euros pour un enfant

• 33 404 euros pour deux enfants

• 39 667 euros pour trois enfants

• 4 930 euros pour quatre enfants ou plus

Ces montants sont basés sur les revenus nets imposables de 2023. Pour les familles dont les revenus dépassent légèrement ces plafonds, une allocation à taux réduit peut être accordée.

Importance de l'ARS pour les familles normandes

L'ARS représente une part significative du budget scolaire annuel des familles bénéficiaires, couvrant environ un tiers des dépenses selon une étude de la CNAF. En Normandie, les principaux postes de dépenses incluent :

• Vêtements : 25% du budget, soit environ 370 euros par an

• Frais de cantine : 25%, soit environ 335 euros

• Fournitures scolaires : environ 146 euros

Questions sur les critères d'attribution

Cette diminution constante du nombre de bénéficiaires pose des questions sur les critères d'attribution de l'ARS. Sur les forums de parents, les familles de la classe moyenne, souvent juste au-dessus des plafonds de ressources, disent avoir de la peine également à joindre les deux bouts.

Pour plus d'informations sur l'éligibilité et les démarches à suivre, les familles peuvent consulter le site de la CAF ou contacter leur agence locale.