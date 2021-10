Google lance une tablette de 32 Go, Nexus 7

Depuis des semaines, les rumeurs vont bon train et les blogs high-tech publient des captures d'écran de pages d'inventaires de boutiques de e-commerce, en affirmant qu'une nouvelle tablette sera bientôt disponible. Mais un "twitto" japonais du nom de @oppese a publié la photo d'un appareil réel qu'il aurait, à sa plus grande joie, reçu par erreur suite à la commande d'une tablette 16 Go.



Si la tablette Nexus 7 a reçu de nombreux éloges à son lancement aux États-Unis au mois de juillet, puis à l'occasion de son lancement en Europe et en Asie du sud-est, clients et experts s'accordent à critiquer l'impossibilité d'extension de sa capacité de stockage, due à l'absence de port pour carte SD.



Capacité doublée



La tablette est actuellement disponible en version 8 Go et 16 Go car, tout comme Amazon, Google souhaite la généralisation du cloud et du streaming. C'est certes une bonne idée... mais surtout lorsque l'on a la chance d'avoir accès au haut-débit mobile dans un territoire où l'accès au contenu streamé de Google Play est ouvert : le streaming musical n'est par exemple disponible qu'aux États-Unis.



Or, un film en HD peut occuper jusqu'à 4 Go d'espace. Pour peu que l'on parte en vacances avec sa Nexus 7, quelques films, deux ou trois albums et un ou deux jeux, voilà le mémoire de l'appareil pleine. L'iPod classique peut apparaître extrêmement daté à côté de la dernière génération de tablettes et de smartphones, mais avec 160 Go, il permet à toute votre musique, vos podcasts et vos photos de vous suivre partout.



Aucun détail sur le prix de la future Nexus 7 étendue n'a pour l'instant été annoncé.

Le marché des tablettes 7" en expansion



Si la Nexus 7 a changé la donne lors de son lancement, la compétition s'intensifie sur le segment des tablettes 7". La tablette Kindle Fire HD d'Amazon (16 Go + stockage cloud) et la gamme Nook HD de Barnes & Noble (jusqu'à 64 Go de stockage via carte SD) gagent du terrain et Apple n'est pas loin derrière : la marque pourrait présenter un iPad 7" dès la semaine prochaine.