Baie du Mont Saint-Michel. Quatre personnes sauvées de la noyade par des gendarmes et des touristes

Il faut regarder et connaître les horaires de marée dans la baie du Mont Saint-Michel, même juste à côté du rocher. Telle est la conclusion du commandant de la compagnie de gendarmerie d'Avranches, Charles-Guy Regnault. Mercredi 31 juillet dans l'après-midi, quatre gendarmes et trois témoins ont sauvé de la noyade quatre personnes.

Les victimes coincées par la marée

Les victimes, un homme et sa femme, sont en balade autour du Mont avec leurs deux neveux de 8 et 12 ans. Le groupe se retrouve en difficulté "dans le bras de mer situé derrière la chapelle Saint-Aubert du Mont-Saint-Michel", explique le commandant. Trois gendarmes préviennent les secours et gèrent la foule qui voit la scène. Pendant ce temps, le dernier militaire, un pompier volontaire du sud de la France en vacances, un guide de la baie et un touriste néerlandais se portent au secours des victimes qui sont ramenées en sécurité saines et sauves.