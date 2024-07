Dieppe. Skier face à la mer en Seine-Maritime ? L'aventure insolite des 60s

En 1966, Charles Dubost, l'un des dirigeants de la Société hôtelière de Dieppe, découvre en Italie une innovation incroyable : une piste de ski artificielle inventée par l'ingénieur français Jacques Sée. Inspiré, Charles Dubost se lance dans le projet fou de créer une piste de ski sur les falaises de la Côte aux Hérons. Quelques mois plus tard, la piste prend forme. S'étendant sur 7 000m², avec 175 mètres de long et entre 30 et 80 mètres de large, cette piste est constituée d'alvéoles en plastique. Pour parfaire l'expérience, une remontée mécanique et une piste de luge sont également installées, comme dans les grandes stations des Alpes.

Le 18 avril 1967, la piste est inaugurée en grande pompe. De nombreuses personnalités se déplacent pour l'occasion, dont le ministre de la Jeunesse et des Sports, François Missoffe, la danseuse Ludmila Tcherina, et les membres de l'équipe de France de ski. Jean-Claude Killy, triple champion olympique, fait même une démonstration, commentant que "l'extraordinaire, c'est l'approche de la mer".

Une aventure de courte durée

Malheureusement, cette aventure insolite connaît une fin prématurée. Les chutes sur le synthétique causent de graves brûlures aux skieurs, rendant la piste dangereuse. Rapidement abandonnée, la piste de ski de Dieppe reste toutefois dans les mémoires comme une des plus originales tentatives d'attraction touristique de l'époque. Aujourd'hui, les promeneurs peuvent encore trouver des morceaux de cette piste tombés à la mer, vestiges d'une époque où skier face à l'océan était une réalité.