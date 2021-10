Des détenus de la prison de Caen reçoivent leur diplôme

Mathis* ne s’en cache pas : "Obtenir un diplôme pendant qu’on purge sa peine en prison, c’est une très bonne surprise." Comme lui, ils sont une centaine de détenus à faire valider chaque année leurs connaissances, alors même qu’ils sont enfermés à la maison d’arrêt de Caen. Le Certificat de formation général, l’équivalent du brevet des collèges, est l’un des plus prisés, tout comme le Diplôme d’études en langue française.

10% d’illettrés

Sur la base du volontariat, toutes les personnes incarcérées qui le souhaitent peuvent aussi bien suivre des cours le matin que l’après-midi. "Je vais vous surprendre, mais c’est un bonheur fou d’enseigner ici, car tous mes élèves sont motivés", assure Jean-Pierre Queneault, présent depuis cinq ans à la prison. Près d’un quart des personnes incarcérées à Caen suivraient des cours pendant leur détention.

"Le but n’est pas uniquement de délivrer des diplômes, explique Philippe Grosseny. Mais par exemple, nous proposons aux détenus de passer leur code, et pour certains, c’est l’occasion d’apprendre à lire et écrire". Près de 10% de la population carcérale demeure illettrée.

Audio > Le témoignage d'un détenu tout juste diplômé.

*Les prénoms ont été volontairement changés pour préserver l'anonymat.