Thierry hésite à mettre une tenue à manches longues ou se contenter d'un polo. Depuis huit ans qu'il est en prison, c'est la première fois qu'il participe au "Tour de la Manche pénitentiaire" en vélo, organisé pour la deuxième année consécutive par le Comité régional olympique et sportif de Basse-Normandie, le Centre pénitentiaire de Caen et un professeur d'éducation physique qui œuvre au sein des deux centres de détention caennais. "Et cette année, nous comptons sur la participations de 12 détenus et 12 personnels encadrant, soit deux fois plus que l'an passé", assure Michel Tirel, le président du CROS.

510 km en 5 jours

Cette épreuve unique en France n'implique pas uniquement des prisonniers caennais, mais également des personnes détenues au Mans, Argentan, Coutances, Cherbourg et Rennes. "Nos collègues bretons ont eu le droit à onze sorties et nous à trois seulement", note Thierry. "Mais nous nous sommes bien préparés sur des vélos d'appartement et ce tour de La Manche représente surtout pour nous une sorte de réinsertion."

Pour parcourir les 510 kilomètres répartis en cinq étapes, détenus et surveillants se sont entraînés depuis de longues semaines. Le départ donné lundi 17 juin sur le parking de la maison d'arrêt de Caen a été vécu comme une certaine délivrance par certains.

Pour encadrer le peloton, la direction de la maison d'arrêt de Caen assure ne pas avoir besoin de recourir à des mesures disproportionnées. "Nous avons reçu beaucoup de demandes pour participer à ce tour et nous avons d'abord sélectionné les participants vis-à-vis de leur situation pénale, puis de leur comportement et de leur condition physique", explique Gérard Marchand, directeur adjoint de la maison d'arrêt. Ce peloton hors du commun sera de retour à Caen ce vendredi 21 juin, à partir de 16h, pour une arrivée au sprint sur le vélodrome de Venoix.

Audio > L'avis d'un détenu, et celui du directeur adjoint de la maison d'arrêt de Caen.





12 détenus sur les routes de Normandie Impossible de lire le son.