Jeu. Tendance Ouest vous offre votre Stand Up Paddle

Pour profiter pleinement de votre été, Tendance Ouest vous offre votre Stand Up Paddle gonflable. Un pack complet avec une planche, un siège kayak, une double pagaie réglable, et même un support caméra.

Super design, avec de nombreux ornements et éléments en filigrane à l'avant et à l'arrière, la planche est idéale pour les amateurs et les pros de la glisse. Les 3 ailerons vous permettent d'effectuer des manœuvres nettes et des changements de direction tout en maintenant votre vitesse.

Pour participer, envoyez le code TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 9 août à 9h.