Carpiquet. Une fan zone pour suivre les Jeux olympiques de Paris 2024

Quoi de mieux que célébrer les médailles françaises en étant ensemble ? C'est ce que propose la Ville de Carpiquet. Depuis la salle des spectacles, à côté de la salle omnisports, une fan zone est installée pour suivre les exploits des sportifs, notamment des tricolores.

Cet espace dédié aux supporters est ouvert de 14h à 23h, en fonction des épreuves du jour et de l'affluence. On y retrouve une salle avec une bonne centaine de places assises, mais également un espace d'activité. Cela permet, aux jeunes notamment, de découvrir différentes disciplines tout au long des deux semaines. On y retrouve du tennis de table, du judo, du breakdance et bien d'autres activités encadrées par des sportifs du département.

Petit plus non négligeable avec les températures prévues, ce lieu est frais et c'est plutôt agréable pour regarder les Jeux olympiques à plusieurs.