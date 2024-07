Manche. Une voiture encastrée dans un arbre : un mort et un blessé grave

Un grave accident s'est produit, samedi 27 juillet vers 23h30 sur la route départementale 999, au niveau de la commune de Saint-Nicolas-des-Bois dans la Manche. Selon les pompiers, un homme, dont l'âge n'est pas connu, n'a pas survécu, et un autre, âgé de 19 ans, dans un état grave, a été transporté à l'hôpital.

23 pompiers mobilisés

Les pompiers du SDIS de la Manche se sont rendus à Saint-Nicolas-des-Bois ce jour-là pour un accident impliquant une voiture en contrebas, encastrée dans un arbre. Cet accident a fait deux victimes : un homme dont on ne connaît pas l'âge, et un autre, âgé de 19 ans, qui se trouvait dans un état grave. Il a été transporté de façon médicalisée au CHU de Caen par l'hélicoptère Dragon 50.

Les pompiers ont sécurisé le site et le véhicule et ont procédé à la désincarcération et la prise en charge des victimes. Ils étaient 23 au total.