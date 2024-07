Seine-Maritime. Mouv'Enfants réclame la fermeture du lieu de mémoire consacré à l'Abbé Pierre

"Pas de lieu de mémoire pour un agresseur". C'est le slogan qu'a collé l'association Mouv'Enfants sur le Centre Abbé Pierre Emmaüs (CAPE) d'Esteville, situé en Seine-Maritime, dimanche 21 juillet à la mi-journée.

Le centre d'Esteville fermé jusqu'à nouvel ordre

Via cette action et une pétition en ligne, les militants de l'association entendent demander la fermeture du lieu de mémoire consacré à l'icône de la lutte contre la pauvreté, mort en 2007, aujourd'hui accusé d'agressions sexuelles. Baisers forcés, attouchements répétés… Elles sont sept femmes, dont une mineure au moment des faits, à dénoncer de tels actes dans un rapport indépendant commandé par la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs.

A Esteville, où repose l'Abbé Pierre, un espace muséographique présente l'œuvre et les combats du défenseur des mal-logés. Les visiteurs peuvent aussi y découvrir sa chambre, son bureau, son atelier et la chapelle où le religieux aimait se recueillir. En solidarité avec les victimes, le CAPE a fermé ses portes "jusqu'à nouvel ordre", mercredi 17 juillet, après la publication du communiqué de presse d'Emmaüs révélant les accusations dont l'Abbé Pierre fait l'objet. Le festival des enfants, programmé dimanche 4 août, est par ailleurs annulé.

Le mouvement Mouv'Enfants a aussi affiché son soutien aux victimes devant le CAPE, fermé jusqu'à nouvel ordre. - Mouv'Enfants

"Certaines personnes du mouvement Emmaüs savaient, mais n'ont jamais dénoncé les faits", déplore Mouv'Enfants, créée par des victimes d'incestes ou de violences sexuelles durant leur enfance. Pour l'association, "la peine infligée aux victimes est à vie", et il ne doit y avoir "aucun hommage pour un agresseur". L'association exige du mouvement Emmaüs la mise en place de mesures concrètes en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour les usagers et salariés. Elle demande par ailleurs un allongement des délais de prescription à 30 ans pour non-dénonciation de crimes et demande l'imprescriptibilité des crimes sexuels.