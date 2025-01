Près de Rouen. Quel avenir pour le centre Abbé Pierre définitivement fermé ? La mairie d'Esteville a déjà des idées

A Esteville, le centre Abbé Pierre, fermé définitivement depuis septembre dernier, suite au scandale d'agressions sexuelles commises par le prêtre catholique, passe aux mains de la commune. Le mouvement Emmaüs qui vient de révéler de nouveaux témoignages accablant sur l'Abbé Pierre, a cédé le lieu à la municipalité qui souhaite le transformer et se le réapproprier. Un moyen de tourner définitivement la page. Déjà des idées émergent pour la transformation du site d'environ un hectare et demi. "Le jardin arboré va devenir un jardin public où les habitants pourront venir se balader, les gîtes pourront être loués en option avec notre salle des fêtes, et pour la serre d'accueil on va travailler avec l'équipe municipale pour y installer une maison des associations", explique le maire d'Esteville Manuel Grente.

Une maison médicale en lieu et place du manoir ?

Quant au manoir, un bâtiment de plus de 800m² où était installé le lieu de mémoire de l'Abbé Pierre, les réflexions sont toujours en cours. "On a décidé avec la Fondation Emmaüs de créer un comité de pilotage pour travailler sur son devenir", poursuit l'élu évoquant notamment des besoins, sur sa commune, en termes de maison médicale, de lieu pour l'action sociale et de maison de repos. Le maire prévoit de détailler ces annonces aux habitants lors de ses vœux, vendredi 24 janvier, au soir.

"On réussira à sortir de cette épreuve par le haut, en donnant un avenir à ce lieu qui, il y a quelques mois, n'en avait aucun, rebondit l'élu, ce qui est sur c'est que la commune d'Esteville ne pourra pas être seule à porter le projet".

Le maire lance donc un appel aux pouvoirs publics, Département, Région et le ministre des collectivités territoriales François Rebsamen, pour aider à financer les travaux. Par ailleurs, L'association Centre Abbé Pierre Emmaüs a décidé de prendre en charge le changement de la fresque représentant l'Abbé Pierre réalisée en 2021 à Estseville. Ce sera le même artiste Ernesto Novo qui viendra à nouveau dans le village pour proposer une œuvre alternative.