Saint-Lô. Des investissements et des recrutements de médecins pour la clinique

La clinique de Saint-Lô a changé de main après la décision du tribunal de commerce de Coutances début juillet. Pierre-François Bérard, natif de Saint-Lô, devient le Président-directeur général (P.-D.G.), et directeur de la clinique. Il gérait jusque-là l'hôpital privé du Pays d'Auge qu'il va ainsi abandonner.

Son objectif est de maintenir une offre complémentaire à l'hôpital public. Mais cette clinique est une patiente qui souffre de nombreux maux, alors le nouveau directeur annonce un investissement de cinq millions d'euros, dont trois millions et demi d'ici fin 2026, et l'arrivée de pas moins de 12 médecins.

Les investissements vont ainsi se concentrer sur l'immobilier et le matériel à renouveler. Il faudra aussi repenser l'organisation des personnels. Le nouveau patron de la clinique veut aller vite, pour trouver un équilibre financier le plus rapidement possible. C'est la seule garantie de la pérennité de la clinique.