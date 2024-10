Eure. Le domaine de la Forêt enchantée de Bâlines fait le plein d'animations

Vous aimez la nature ? Découvrez le domaine de la Forêt enchantée de Bâlines, dans l'Eure. Il se nommait auparavant Le Bois des Aigles. Ce dernier s'étend sur trois hectares et se divise en trois espaces au cœur d'un bois de près de 5ha. Ce parc de loisirs en pleine nature pour petits et grands est composé d'un espace de jeux pour les 3-12 ans incluant notamment circuits de karting et structures gonflables. Un espace pique-nique permet aussi aux familles de déjeuner sur place. Des tables, des chaises, des bancs et des parasols sont mis à disposition des visiteurs. Enfin, dans le village Toutenbois, vous retrouverez des marionnettes géantes, des jeux gonflables et une buvette pour vous désaltérer et d'autant plus en cas de fortes chaleurs.