Villers-sur-Mer. A la rencontre des dinosaures de Normandie au Paléospace

Ouvert depuis 2011 à Villers-sur-Mer, le Paléospace l'Odyssée vous propose un véritable bond dans le passé. A l'intérieur du musée, partez à la rencontre des dinosaures de Normandie à travers une collection de fossiles unique en France et un parcours original. "On explique aux visiteurs pourquoi on a retrouvé ces fossiles ici, sur les terres normandes, alors que c'était à l'époque un vaste océan", détaille Laurent Picot, paléontologue et responsable scientifique du Paléospace. Autour du site, ramassez des fossiles de crustacés lors des visites guidées des falaises des Vaches Noires. "Elles regorgent de fossiles", explique Laurent Picot. "Un fossile, ce n'est pas qu'un objet à mettre derrière une vitrine. C'est un vrai outil pour comprendre l'histoire de la Terre", poursuit-il. Chaque jour, le musée organise une dizaine d'ateliers et depuis 2017, il dispose également d'un planétarium.

Pratique. Avenue Jean Moulin, à Villers-sur-Mer. Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. Tarifs : de 7,70€ à 15,90€.