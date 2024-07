Jeu. Tendance Ouest vous offre votre piscine !

Gagnez votre piscine ! Pour fêter les vacances, Tendance Ouest vous offre votre piscine hors-sol rectangulaire et haut de gamme. Imaginez-vous dans cette piscine, près de 5m50 de longueur, 2m74 de largeur et 1m32 de hauteur, c'est la piscine idéale pour toute la famille !

Pour tenter votre chance, vous envoyez le mot TENDANCE au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi) !

Profitez pleinement de l'été les pieds dans l'eau, avec cette piscine tubulaire rectangulaire, très facile à installer, elle va devenir l'élément indispensable de vos journées ensoleillées. Son design très tendance, apportera une touche de modernité et d'élégance à votre extérieur. Le liner triple épaisseur de cette piscine lui apporte une stabilité incomparable et une résistance unique, pouvant supporter de nombreuses heures d'amusement. Avec en plus : le filtre à sable, la bâche et le tapis de sol, vannes d'arrêt et échelle de sécurité avec marches amovibles.

Tirage au sort, le vendredi 19 juillet à 9h00.