Les incontournables. Des déjeuners en plein air au cœur de l'Eure

L'Eure est un département qui allie harmonieusement patrimoine naturel préservé, histoire riche et traditions gastronomiques. Que ce soit pour une escapade culturelle, une randonnée en pleine nature ou simplement pour savourer la quiétude de la campagne normande, l'Eure offre une diversité d'expériences et de découvertes à chaque saison.

Une nature verdoyante

La nature de l'Eure est riche en biodiversité. Les forêts abritent des espèces comme le cerf, le sanglier, le renard et une multitude d'oiseaux. Les prairies et les vergers sont ponctués de haies vives et de champs de fleurs sauvages, contribuant à la beauté naturelle et à l'équilibre écologique de la région.

Les forêts occupent une place importante dans le paysage de l'Eure. La forêt de Bord, la forêt de Lyons et la forêt domaniale de Beaumont-le-Roger sont parmi les plus remarquables. Elles abritent une riche biodiversité et offrent des possibilités de randonnée, de pique-niques, de cueillette et d'observation de la faune.