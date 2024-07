Rouen. Pique-nique géant, concerts, ateliers... Le programme de la Fête du fleuve

Pour bien commencer l'été, la Ville de Rouen organise la 3e édition de la Fête du fleuve, avec pour but de rassembler et de divertir les Rouennais, mais aussi de les sensibiliser à des problématiques environnementales. Le quai Boieldieu accueille un pique-nique géant et les quais de Seine sont métamorphosés : les prairies Saint-Sever deviennent zone de performance de plein air où se succèdent concerts, street-art, DJ set, bal participatif et spectacle laser à la nuit tombée. Pour le jeune public, le Pavillon des transitions rive droite et son annexe sous chapiteau rive gauche organise des ateliers plastiques et ludiques. Mais la fête s'étend aussi sur le fleuve lui-même, avec une descente de Seine de plus d'une centaine d'embarcations le samedi matin, ainsi que des initiations au kayak, à l'aviron, des baptêmes de voile, un poétique spectacle sur péniche visible depuis les quais, ou encore une mini-croisière en bateau solaire.

Pratique. Du 5 au 7 juillet. Gratuit. Programme complet sur ete-rouen.fr