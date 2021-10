Le maire de Saint-Lô s'imagine en gendarme

Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, sécurité civile ou SNSM étaient réunis, samedi, à proximité de la Foire de Saint-Lô, pour faire découvrir leurs compétences et leurs missions multiples au grand public dans le cadre de la "Journée de la sécurité intérieure".



Des activités dynamiques étaient proposées au public et ponctuaient la journée destinée à informer, rencontrer et faire découvrir de nombreux métiers autour de la thématique de la sécurité.

Le maire de Saint-Lô, François Digard, était présent sur cet espace particulièrement attractif et apprécié des nombreux visiteurs.

Loin d'être de passage seulement pour la forme, le maire de la ville-préfecture de la Manche, n'a pas hésité à prendre posséssion de la Renault Mégane III RS de la Brigade d'intervention Rapide. Un véhicule d’interception capable d’atteindre les 255 km/h et qui ont relégué les Subaru à la casse.