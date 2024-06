[Photos]. Une bombe de 230kg désamorcée sur un chantier à Saint-Lô

Une explosion a retenti du côté du pôle Agglo 21 samedi 29 juin vers 9h30. Un système de mise en feu d'une bombe anglaise a été détruit. Depuis 8h le matin, une équipe de démineur de Caen est intervenu pour neutraliser un projectile de la Seconde Guerre mondiale de 500 livres, soit 230kg. La charge d'explosif est de 70kg d'équivalent TNT.

Il s'agit d'une bombe anglaise construite en 1941.

Cette bombe a été trouvée sur le chantier de l'entreprise Lecapitaine, jeudi 30 mai dernier, dans une haie, sous un mètre de terre environ. Les services de déminage ont tout de suite été prévenus. L'explosif a été mis en sécurité pour attendre son désamorçage. Avec une opération un samedi, dans une zone sans habitation, et la création d'un merlon en terre, il n'y a eu aucune évacuation.

Un merlon de protection en terre a été construit tout autour de la bombe pour éviter le maximum de risque en cas de problème.

Des bombes ont été découvertes et détruites en 2024 déjà sur le pays Saint-lois dans la Vire à La Chapelle-sur-Vire ou à Percy.

Fait rare : le percuteur en laiton était extrêmement bien conservé et en très bon état. La tige du percuteur était même très mobile.

"La première mission des démineurs qui sont intervenus tout de suite, puisqu'une bombe d'aviation, c'est un cas d'urgence, est de bien identifier la bombe et le système de mise de feu", explique Olivier, l'un des démineurs. Il poursuit : "Sur ce système-là, il n'est ni piégé, ni à long retard. Par contre, la position du système de mise de feu, n'avait plus sa sécurité." Quand la bombe est larguée, un papillon en métal empêche le percuteur de taper l'amorce. Là, il était complètement dévissé et le percuteur était mobile. En cas de mouvement trop important, ça pouvait donc exploser. Le système de mise de feu a été dévissé avec une grande prudence et le détonateur a été détruit.

Le percuteur et le système de mise de feu étaient à la base de la bombe.

Déminage contre débombage

Le déminage est l'activité générale consistant à chercher et neutraliser des explosifs : bombes, munitions, roquettes, mines... Le débombage est l'activité spécifique de déminage d'une bombe d'aviation où il faut retirer avant tout le système de mise de feu.

La bombe a ensuite été placée dans le camion des démineurs.